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ಚಿನ್ನದ ಸರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

fashion Aug 04 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Zariin
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ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪವಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸರಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: itumgrapes
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ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಕಮಲದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದು. ತೆಳುವಾದ ಸರಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.

Image credits: Original Vasavi Jewellery Mart
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ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.

Image credits: Mirraw
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ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಇದು ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರದ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: Gujjadi Swarna Jewellers
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ಹರಳು ಬಳಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ.

Image credits: Kisna
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ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಇದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: Mirraw
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ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಕಳಕಳಿಸಲು, ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಸರವನ್ನು ಹಾಕಿ.

Image credits: Tanishq

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