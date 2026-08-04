ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪವಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸರಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಕಮಲದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದು. ತೆಳುವಾದ ಸರಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಇದು ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರದ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಕಳಕಳಿಸಲು, ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಸರವನ್ನು ಹಾಕಿ.
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