Beauty Tips: ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲು, ಸರಳವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾಫಿ, ಹುರಿದ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಫ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ಯಾ?
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಹಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆವರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಮದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ದುಬಾರಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ:
- ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ 4 ಟೀ ಚಮಚ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ, 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್, ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ 4 ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದು ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹುರಿದ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
- ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಚ್ಚಿ. ಮುಖ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೂ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?
ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ನೆಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುರಿದ ಅರಿಶಿನವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಸತ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.