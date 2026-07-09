ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ನೀರೊಳಗಿನ ಫೈಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ನೀರೊಳಗಿನ ಫೈಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸದೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಹಸ
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಮೈಸಾ' (Mysaa) ಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ನೀರೊಳಗಿನ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ (ಡ್ಯೂಪ್) ಬಳಸದೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ತೆರೆಮರೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಶ್ಮಿಕಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನೊಳಗಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ನಟಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, "ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ನಾಯಕಿ @rashmika_mandanna ಅವರಿಂದ. ಮೇಲ್ಮೈ ಎಂದಿಗೂ ಮಿತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಯುದ್ಧವೊಂದು ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ರೋಷಾವೇಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ವಿ.. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು! ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇದೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ! ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ... #Mysaa," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾವಿಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅನ್ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.