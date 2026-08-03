ಹಬ್ಬದ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ದೇಸಿ ಲುಕ್ಸ್: ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಅವರ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನೋಟ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಅವರ 'ದೇಸಿ' ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋ
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಲೋ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಲೋ-ವೇಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ.
ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಬೆಲಿಶ್ಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಐವರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದರ ಜೊತೆ ಹೆವಿ ನೆಕ್ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಹಾ!
ದೇಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪಿ ಲೆಹೆಂಗಾ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ದೇಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಡೂ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಎಂಬೆಲಿಶ್ಡ್ ಬ್ರಾಲೆಟ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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