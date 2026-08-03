ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಭಾರವಾದ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಎಳೆಯ ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲಾಕೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರಿಮಣಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇಡೀ ಚೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಲಾಕೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಪ್ಲೇನ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಗ್ಜರಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಎರಡು ಲೇಯರ್ನ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದಂತಿರುವ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಲಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಿಗೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
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