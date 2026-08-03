ಕೇವಲ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದು ಚೈನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಭರಣ. ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದು ಎನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಚೈನ್ಗೆ ನೇತಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ್ಗಳಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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