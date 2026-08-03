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10 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು

fashion Aug 03 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:acapella-store.fr
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ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಕೇವಲ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: www.rode-wijnglazenshop.nl
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ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Rubans
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ಚೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಇದು ಚೈನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Madina Jewellery
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ಮನಸೆಳೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ

ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: nicerovs.click
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ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಭರಣ. ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
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ಹಳೆಯದಾದರೂ ಹೊத்தம் ಹೊಸತು

ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದು ಎನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Tilottama Bengal Handloom
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ನೇತಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡುಗಳು

ಚೈನ್‌ಗೆ ನೇತಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ್‌ಗಳಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Chidambaram Gold Covering

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