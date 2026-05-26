Madhuri Dixit: ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರುಟೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಹಸ್ಯ ಏನು ನೋಡೋಣ.
59 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಧಕ್-ಧಕ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 59 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸುಕ್ಕುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂ, ನಟಿ ಸುಕ್ಕು ರಹಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವು ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ಆರೈಕೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ
ಉತ್ತಮ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದೈನಂದಿನ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಟಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಋತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ.
- ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
- ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲು ಮತ್ತು ಓಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ
ಸೌಂದರ್ಯವು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾಧುರಿ. ಅವರು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.