How much gold is lost in the ocean: ಸಮುದ್ರ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ತೀರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಅಲೆಗಳು, ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನೀಲಿ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಲಚರಗಳು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಾಗರದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
How to find gold in the ocean: ಭೂಮಿಯ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಬಂಗಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಇಂದಿನ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಬಂಗಾರದ ಕಣಗಳು
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಗಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಅದಿರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶ ತೀರಾ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಈ ಅಗೋಚರ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಗರದ ನೀರಿನಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು, ಆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಶೂನ್ಯ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಿ ದೇಶವೂ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಜಲಚರಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ
ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Marine Ecosystem) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀನುಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಸಸ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನವೇ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಂಗಾರದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳುವುದು ಮೂರ್ಖತನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಈ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಟನ್ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಜಲನಿಧಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.