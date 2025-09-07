ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮೆಹೆಂದಿ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನ ಬೇಗ ತೆಗೆಯೋ 5 ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೆಹಂದಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮೆಹಂದಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮೆಹಂದಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೈಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ರಸ
ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಮೆಹಂದಿ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಕೈಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಹಂದಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಂಬೆ ರಸ
ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮೆಹಂದಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೈಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಮರೀಬೇಡಿ.
ಉಪ್ಪು ನೀರು
ಉಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 5 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಯನ್ನ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆ ಹೋಗಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೈ ಒಣಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ.