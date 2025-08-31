- Home
- ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ಯಾ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1 Min read
Image Credit : Getty
1. ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
2. ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ
ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
Image Credit : Getty
3. ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ
ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ. ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
Image Credit : Social Media
4. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ
ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
Image Credit : Freepik
5. ಹೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಹೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
Image Credit : instagram
6. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ಮೆಂತ್ಯ, ಕರಿಬೇವು, ರೋಸ್ಮರಿ ಎಲೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
