ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್, ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೂ ಲುಕ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್, ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವು ಬರೋಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಹೇಗೆ ತೊಲಗಿಸೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮೊಡವೆಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೊಡವೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮೂಗು, ತುಟಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆ, ಧೂಳು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್. ತುಟಿ ಕೆಳಗೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಹೇಗೆ ಹೋಗಿಸೋದು?
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ ರಸದಿಂದ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗ್ಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ನಿಂದ ಚರ್ಮ ಉರಿಯಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗಿಂತ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.