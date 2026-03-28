- Home
- Life
- Fashion
ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ಕೂದಲು ಬೇರಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ!
Hair fall control Kannada: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ-ತಾತಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೀವು ಇಂದೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್
ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದ್ದರೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ?
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ (Coconut Oil)
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ (Almond Oil)
ಹರಳೆಣ್ಣೆ (Castor Oil)
ಭೃಂಗರಾಜ ತೈಲ (Bhringraj Oil)
ಗಮನಿಸಿ
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ (Massage) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು
ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ (Silky & Shiny) ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಕೂದಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
