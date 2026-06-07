ಸಾದಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬದಲು ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಜರ್ಕನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಹೊಳಪು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕುಂದನ್ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬದಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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