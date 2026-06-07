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ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿಸುವ 6 ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂತಹ ನವ ವಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬಗೆಯ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
fashion Jun 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಸಾದಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬದಲು ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಜರ್ಕನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್

ಜರ್ಕನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಹೊಳಪು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್‌ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

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ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕುಂದನ್ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬದಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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