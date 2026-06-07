ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಗುವಿನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ಸೈಜ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಲೂಸ್ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಗೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೈಡ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಓವರ್ಸೈಜ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಸ್ತೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ಯಾಚ್, ಡೂಡಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಎರಡೂ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಲೋ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ 2000ರ ದಶಕದ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೂಸ್ ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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