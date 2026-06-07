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ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾಗಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್: ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಸೈಜ್ ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಟ್ರೆಂಡಿ ಸ್ಟೈಲ್

ಇಂದಿನ ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು.
fashion Jun 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat GPT
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ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾಗಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಗುವಿನ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓವರ್‌ಸೈಜ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್

ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳು ಲೂಸ್ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕಾರ್ಗೋ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್

ಕಾರ್ಗೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೈಡ್ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಓವರ್‌ಸೈಜ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್

ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಸ್ತೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್

ಈ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ಯಾಚ್, ಡೂಡಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಎರಡೂ ಲುಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಲೋ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್

ಲೋ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ 2000ರ ದಶಕದ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೂಸ್ ಫಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest

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