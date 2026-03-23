ಬೆಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯಾದರೂ ಸರಿ, ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು.
ಮಿನಿಮಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಚಾರ್ಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಕ್ಷತ್ರ, ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆಯಂತಹ ಆಕಾರದ ಚಾರ್ಮ್ಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಬೀಡೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಇದರ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೋನ್-ಸ್ಟಡೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸಣ್ಣ, ಹೊಳೆಯುವ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್.
ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮ್ಮರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಲುಕ್! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಕಟ್-ಔಟ್ ಬ್ಲೌಸ್
ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್! ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್
ಕೇವಲ ಅರ್ಧ (0.5) ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ 6 ಡಿಸೈನರ್ ಮೂಗುತಿ
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿನ್ನದೋಲೆ; ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್