ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮರಳು ಕಾಗದ, ಮೇಣ, ಅಥವಾ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪಾಲಿಶ್ ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯೋಣ.
ಮರದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮರದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಒಣಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಒದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೀವು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮರಳು ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮರಳು ಕಾಗದದಿಂದ ಉಜ್ಜಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಊದಿಕೊಂಡ ಭಾಗವು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಣ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ
ನೀವು ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಣ ಅಥವಾ ಸೋಪನ್ನು ಉಜ್ಜಬಹುದು. ಇದು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್. ಅಂತಹ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಪಾಲಿಶ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇರುವ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನೀವು ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಥವಾ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ದ್ರಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಡಗಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.