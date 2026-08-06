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ಬೆರಳಿಗೆ ಅಂದ ನೀಡುವ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರಗಳು; ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
fashion Aug 06 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Crunchy Fashion
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ಸಿಂಗಲ್ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ

ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಿನ ಜೊತೆ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಯನ್ನು ಈ ಉಂಗುರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Etsy
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ಡಬಲ್ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ

ಎರಡು ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ. ಇದನ್ನು ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬು ತುಂಬು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pure pearls
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ಮುತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು

ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Ogaan.com
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಕು.

Image credits: skandyspine
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ರೂಬಿ ಜೊತೆ ಮುತ್ತು

ಮುತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಕೆಂಪು ಹರಳು(ರೂಬಿ)ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಉಂಗುರ ಇದು. ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Blue stone
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ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: Krishna pearls
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ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತೆ

ಈ ಉಂಗುರವು ಅರಳಿದ ಹೂವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವತಿಯರ ಬೆರಳಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Palmonas

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