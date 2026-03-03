ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಉದ್ದ ದಟ್ಟ ಹೊಳಪಿನ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!
Rice water for hair growth: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು'.
ಆಯುರ್ವೇದ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಹೇಳಿರುವುದು ಇದನ್ನೇ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯುವಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಅಕ್ಕಿ ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೀರು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು (Scalp) ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ?
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (Antioxidants) ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೂದಲು ತುಂಡಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳಕು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆ (Dryness) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ವಾತ' ಮತ್ತು 'ಪಿತ್ತ'ವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಯ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಯತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಡಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.