Kannada

ಹುದುಗಿಸಿ ಬಳಸಿ

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ (Ferment) ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

life Feb 15 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:stockPhoto
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿಗಿಂತ ಶೇ. 56 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶ

ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿಗಿಂತ ಹುದುಗಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿಗಿಂತ ಶೇ. 56 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಈ ನೀರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾರಜನಕ (Nitrogen), ರಂಜಕ (Phosphorus) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ (Potassium) ಅನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ (ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು) ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: unsplash
Kannada

3 ದಿನ ಬಿಡಿ

ಈ ನೀರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ

ಈ ದ್ರಾವಣ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. 1 ಮಗ್ ಹುದುಗಿಸಿದ ನೀರಿಗೆ 10 ಮಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

*ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
*ಎಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಹಸಿರಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ.
*ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿದೆ.

Image credits: freepik
Kannada

ನೆನಪಿರಲಿ

ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು. ತಯಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ.

Image credits: stockPhoto

ನೀವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

Beetroot: ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ಲೋ ಬೇಕಾ? ಮದುಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಡೈಲಿ ಯೂಸ್‌ಗೆ ಹಗುರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಾ?, ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ.. ಮನೇಲಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಗಿಡ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!