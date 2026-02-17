- Home
- Life
- Fashion
- ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಪಡೆಯಿರಿ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಪಡೆಯಿರಿ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮುಖ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ? ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ.
16
Image Credit : Getty
ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಪಡೆಯಿರಿ; ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಾಕು!
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು.
26
Image Credit : Getty
ದಿನವನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೆರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 7 ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
36
Image Credit : Getty
ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮವೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
46
Image Credit : Getty
7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸಿ
ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ನಯವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
56
Image Credit : stockPhoto
ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ
ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮೊಸರು, ಅರಿಶಿನ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
66
Image Credit : stockPhoto
ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos