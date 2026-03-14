ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೈ ಬೈ

300 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾಗಳು.  ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. 

fashion Mar 14 2026
Author: Suvarna News Image Credits:Gemini AI
ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ

ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು.

Image credits: Instagram@sandooksale
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಗೋ ಕುರ್ತಾ

ಇಂಡಿಗೋ ಕುರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮರದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರ್ತಾದ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ

ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಟ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಗೋ ಕುರ್ತಾ

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾವನ್ನು ನೀವು Myntra ಅಥವಾ Meesho ನಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ₹300ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ

ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ, ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಗಲವಾದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೆಸ್‌ನಂತೆ ಧರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ.

Image credits: Pinterest
ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ

ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಕುರ್ತಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ.

Image credits: Pinterest
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್

ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram@sandooksale

