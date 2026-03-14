300 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾಗಳು. ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇಡುತ್ತೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು.
ಇಂಡಿಗೋ ಕುರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮರದ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರ್ತಾದ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಟ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾವನ್ನು ನೀವು Myntra ಅಥವಾ Meesho ನಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ₹300ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ, ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಗಲವಾದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ನಂತೆ ಧರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಕುರ್ತಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ.
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
