ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ (0.5g) ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಸೊಸೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಗುತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯಾಕಾರದ ಲಟ್ಕನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು ನೋಡಲು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬಾಲೆ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಗುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಹರಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮುಖವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಮೊಗ್ಗಿನ ಆಕಾರದ ಈ ಮೂಗುಬಟ್ಟು ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಶನೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ಹೆವಿ ಪರ್ಲ್ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
