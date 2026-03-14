ಗಂಗೌರ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈತುಂಬಾ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಮಾರ್ವಾಡಿ ಶೈಲಿಯ ಮೆಹೆಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತಹ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು, ಹೂವು-ಎಲೆ ಮತ್ತು ಜಾಲರಿಯಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ರಜವಾಡಿ ಮೆಹೆಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೂವು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ರಜ್ವಾಡಿ ಮೆಹೆಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಜ್ವಾಡಿ ಮೆಹೆಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಆರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಮಂಡಲ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಮೆಹೆಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ.
ರಜವಾಡಿ ಮೆಹೆಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಹೆಂದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೆಹೆಂದಿ ಕೋನ್ನಿಂದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಹೆಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಗನೆ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮದ್ವೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಕೈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಂಡರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಹೆಂದಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಜಾಲರಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡಲ ಆರ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಗಂಗೌರ್' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
