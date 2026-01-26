- Home
- Entertainment
- Cine World
- Twinkle Tips: 52ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಅಕ್ಷಯ್ ಪತ್ನಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದು!
Twinkle Tips: 52ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಅಕ್ಷಯ್ ಪತ್ನಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದು!
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ 52 ವರ್ಷ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 52ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ತಮ್ಮ ಋತುಬಂಧದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ, ಲೇಖಕಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಕಾರ, '52ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸಿಲು ಸಾಕು. ಆದರೆ ಋತುಬಂಧ ಅಷ್ಟು ಕರುಣೆ ತೋರಲ್ಲ. ಋತುಬಂಧ(Menopause Journey) ನನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಕಾಲ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರುವ ಫೋನ್ನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು'.
ಈಗ ತಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ವಯಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 50ರ ನಂತರ ಹಗುರವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಹ್ಜಾಂಗ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ.
ಋತುಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾನು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ – Coenzyme Q10, NAD, Omega-3, Lion’s Mane, Health & Hers Menopause Support, Iron, Vitamin D3 + K2, Collagen, Magnesium Glycinate.
ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ (HRT) ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾರಬೇಕಾ?' ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಿಂದ' ಎಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ' ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ನಗುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.