ಮನೆಯಲ್ಲೇ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮನೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಶಾಂತ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೈಬ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿವೆ.
5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೈಬ್! ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ
ನೀವು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಸಿಗುವ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಫೀಲ್ ದುಬಾರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೆಕೋರ್ ಆಯ್ಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ಅದೇ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ನ ಮೊದಲ ನಿಯಮ
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್, ಬೆಡ್ಸೈಡ್, ಶೆಲ್ಫ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವೂ ಸಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಡೆಕೊರೇಟಿವ್ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. 'ಕಡಿಮೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು' ಎಂಬ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ.
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣದ ಕರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಶೀರ್ ಲೇಯರ್ಸ್
ಕನಿಷ್ಠ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಲ್
ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕುಶನ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೋ
ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ಕೇವಲ ನೋಟದಿಂದಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಲ್ವೆಟ್, ಲಿನೆನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ 2-3 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣದ ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಥ್ರೋ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ನಿಜವಾದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್
