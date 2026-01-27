Is it legal for unmarried couples to stay in hotels: ಅವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೇ? ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಭಯಪಡಬೇಕೇ?.
ಅವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವಿವಾಹಿತರು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು ತಪ್ಪೇ?.
ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಅವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೇ? ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಭಯಪಡಬೇಕೇ?. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 21 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. "ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರ ನಡುವೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ?
ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?
ನೀವು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ವಯಸ್ಕರು. ಅಂದರೆ ನೀವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪೊಲೀಸರು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. "ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಪದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ?
ನೀವು ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರಬಹುದು.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ "ವಯಸ್ಸು". ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು), ಅದು POCSO ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ.
ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ?
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ
ನೆನಪಿಡಿ.. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ.