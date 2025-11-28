Kannada

ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ: 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 7 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ,ಉಂಗುರಗಳು

fashion Nov 28 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Instagram and gemini
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್‌ನ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: nandijewels Instagram
ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

ಅಗಲವಾದ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್‌ನ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವ್‌ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್

Image credits: Instagram madanirings
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್

ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರಿನ ಈ ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆಕಾರವೂ ಇದೆ, ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram srianujewellers
ಹರ್ಬೋನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಗುರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆಯಂತಹ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಳವಾದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram fourwordsnz
ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಒಂದು ಉಂಗುರವು ಅಗಲ, ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಯರ್-ಆಕಾರದ ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್‌ ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram fourwordsnz
ಸೈಡ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಡ್

ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಗುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳನ್ನು ಓರೆಯಾದ ಕಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್

Image credits: Instagram fourwordsnz
ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್

ಅಗಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಗುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಟಚ್ ಇದೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Instagram fourwordsnz

