ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ನ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಅಗಲವಾದ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ನ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್
ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರಿನ ಈ ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆಕಾರವೂ ಇದೆ, ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಗುರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆಯಂತಹ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಳವಾದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಒಂದು ಉಂಗುರವು ಅಗಲ, ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಯರ್-ಆಕಾರದ ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಗುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳನ್ನು ಓರೆಯಾದ ಕಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್
ಅಗಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಗುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಟಚ್ ಇದೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.
