ಗುಲಾಬಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾಜೂಕುತನ, ಧರಿಸಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆ

fashion Nov 26 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Pinterest
2025ರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಭರಣಗಳದ್ದೇ ಹವಾ

ಈ ವರ್ಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಆಭರಣಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2025 ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಧರಿಸಿಬಿಡಿ.

Image credits: Pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆ ಸೆಟ್

ಬ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕಡಗಗಳು ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ರೂಬಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
ಎಡಿ ವರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬಳೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಎಡಿ ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವುಗಳನ್ನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇವು ಗಾಜು-ವೆಲ್ವೆಟ್‌ನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. 

Image credits: Pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಡಗ

ಫ್ಲೋರಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೋನ್-ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಗಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.

Image credits: Pinterest
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಡಗ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲೆಯ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ 8 ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ + ಎಡಿ ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೂ ಬಳಸಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಳೆಗಳ ಲೇಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಡಗಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹರಳುಗಳ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ, ನೀವೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಾಯಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ?

Image credits: Pinterest
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ರೂಬಿ ಬಳೆ

ವೈಟ್ ಜಿರ್ಕಾನ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿ ರಾಣಿ-ಮಹಾರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಲ್ಲ.. 

Image credits: Pinterest

