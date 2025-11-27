ಈ ವರ್ಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಆಭರಣಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2025 ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಧರಿಸಿಬಿಡಿ.
ಬ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕಡಗಗಳು ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ರೂಬಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಎಡಿ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವುಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇವು ಗಾಜು-ವೆಲ್ವೆಟ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೋನ್-ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಗಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲೆಯ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ 8 ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ + ಎಡಿ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೂ ಬಳಸಹುದು.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಳೆಗಳ ಲೇಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಡಗಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹರಳುಗಳ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ, ನೀವೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಾಯಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ?
ವೈಟ್ ಜಿರ್ಕಾನ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿ ರಾಣಿ-ಮಹಾರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಲ್ಲ..
ತೆಳ್ಳಗೆ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೃತಿ ಸನನ್ರ ಈ 5 ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್!
Old is Gold: ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಇವು… ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆ
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಚಳಿಗಾಲದ ಚಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ! ಈ 6 ಸೀರೆಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ