ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೃತಿ ಸನನ್ ಅವರ 5 ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಕೃತಿಯ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುರ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಶರಾರಾ ಸೆಟ್, ಮಿನಿಮಲ್ ಆದರೆ ರಿಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿಗೆ ವೈಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರಾರಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುರ್ತಿನೂ..
ಕೃತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಇರುವ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಂಟೂರ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೃತಿಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಗರಖಾ ಶೈಲಿಯ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೂಟ್ ಎತ್ತರ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓವರ್-ಲೆಂಥ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೃತಿ ಸನನ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಕುರ್ತಿ ಶರಾರಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೃತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಪ್ಪು ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಕಳಿದಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದುಪಟ್ಟಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
