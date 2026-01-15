ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೇ!
Turmeric for white hair: ಅರಿಶಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಅರಿಶಿನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಜನರು
ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜನರು ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜನರ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದಲೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಿಂದ ಅದು ಸುಡಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿ
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿ.
ಟೀ ಪೌಡರ್
ಈಗ 1 ಚಮಚ ಟೀ ಪೌಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಉಳಿದಾಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್
ಈಗ ಕುದಿಸಿದ ಟೀಪುಡಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದೇ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಚಮಚ ಹೆನ್ನಾ (ಗೋರಂಟಿ) ಸೇರಿಸಿ. ಹೆನ್ನಾ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಸಿರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ
ಅರಿಶಿನ, ಟೀ ಪುಡಿ, ಗೋರಂಟಿ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
