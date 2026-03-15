Kannada

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Mar 15 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
Kannada

1 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಂಗ್

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ, ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಂಗ್

ಚಿನ್ನದ ಪೈಪ್ ಮಾದರಿಯ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಹರಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 15 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Kannada

ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಬೇಸಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್‌ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಾಣಿ-ಮಹಾರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Kannada

ರಿಪ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವು ರಿಪ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Kannada

ಮಾಡರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಹರಳು ಉಂಗುರಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಿರೀಟದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

