Kannada

ಅಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ 7 ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion Mar 15 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
Kannada

ಆಫ್-ವೈಟ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಬನಾರಸಿ ಜಾಕೆಟ್

ಹೀನಾ ಖಾನ್‌ರ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬನಾರಸಿ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಆಫ್-ವೈಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೀರೆ

ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಹೀನಾ ಧರಿಸಿರುವ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ವೈಟ್ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: hinakhan@instagram
Kannada

ಪರ್ಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಹೀನಾ ಖಾನ್‌ರ ಈ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರ್ಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಬನಾರಸಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: Social Media
Kannada

ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ

ಶಿಯರಿ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಜಾಕೆಟ್ ಇಡೀ ಲುಕ್‌ಗೆ ನವಾಬಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: Social Media
Kannada

ಎಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಹಳದಿ ಶಿಯರಿ ಸೀರೆ

ವಸಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳದಿ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಲ್ಟರ್‌ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಸೀರೆಯ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Image credits: Social Media
Kannada

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಸೀರೆ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.

Image credits: instagram
Kannada

ವೈಟ್ ಶಿಮ್ಮರಿ ಸೀರೆ

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಮ್ಮರಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Image credits: Social Media

