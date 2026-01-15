ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಕೂದಲು ಬಿಡೋದು, ಬಾಚೋದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಕಾರಣ
Women Hair Loose At Night: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಕಲಿಸುವ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಒಂದು ಇದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು..? ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ.
ಕೂದಲು ಬಾಚಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಹೌದು. ಕೂದಲು ಬಾಚಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಅಜ್ಜಿಯರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಾಚಬಾರದು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಣೆಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದ ನಂತರ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೂ, ಕೊಳಕು ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂಜೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಜಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಡಿಲ ಕೂದಲನ್ನು ಗೊಂದಲದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದು ಅದನ್ನೇ
ಕೂದಲು ಮಹಿಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಭರಣ. ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅದನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು
ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ತಪ್ಪು. ರಾತ್ರಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಿರಿ
ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಉದುರಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಉದುರಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರು ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದುರಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕು.
