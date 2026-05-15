Cannes 2026: ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ .. ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ
Bhagavad Gita at Cannes Red Carpet: 2026ರ ಕಾನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆರತಿ ಖೇತರ್ ಪಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಝಲಕ್ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನ
2026ರ ಕಾನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಗಾಯಕಿ ಆರತಿ ಖೇತರ್ ಪಾಲ್ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಇದನ್ನು 'ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
ಆರತಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಮೇಲೆ ಬೃಂದಾವನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಝಲಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಈ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ನಾಮ ಜಪದ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಪೋಲ್ಕಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಆರತಿ ಖೇತರ್ ಪಾಲ್ ಯಾರು?
ಆರತಿ ಖೇತರ್ ಪಾಲ್ ಮೂಲತಃ ಭಜನಾ ಗಾಯಕಿ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಮೀಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ‘ಸಮಾ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಕ್ತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು 3000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆ, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ರವೂ ಕಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಶೈಲಿಯು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
