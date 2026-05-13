Aishwarya Rai Cannes 2026 update: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ 'ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ಸ್' ಈ ಬಾರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ (CFF) ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (ARB) ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ (LP) ಈ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಇತರ ತಾರೆಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಐಶ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
2002ರಲ್ಲಿ 'ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕೇರಾಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಉಡುಪುಗಳು ಗೂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ (GD) ಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು 'ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ (MIA) ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಅವರ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಡ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇನ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ (LP) ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇತರ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವಾಕ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಶ್ ಹಠಾತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಡವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬದಲಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಬ್ಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇನ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಬಂದರೂ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಂಪರೆ (Legacy) ಮಾತ್ರ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ್ದು. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.