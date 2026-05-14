Kannada

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೇಡಂಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಕಡ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಡ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.
fashion May 14 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:chat GPT
Kannada

ಕಡ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್​ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಚೆಂದ. ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕುಂದನ್, ಡೈಮಂಡ್, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್​ನ ಕಡ 

Image credits: Instagram
Kannada

ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಎಲೆಗಳಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್​ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಡ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ರೂಬಿ ವರ್ಕ್ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಸ್ಟೋನ್​ನಿಂದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Image credits: Instagram
Kannada

ಹೆವಿ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಣಿಕಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ಕಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕಡ

ಸುತ್ತಗಿನ ಕಡಗಳ ಬದಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್​ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿವೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್​ನ ಸುಂದರವಾದ ಬ್ರೋಚ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಕಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ.

Image credits: Instagram

ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್! ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಿವಿಯೊಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ

Cotton Nighty: ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ!

Blouse Designs: ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುವ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಬಳೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್: ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್