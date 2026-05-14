ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಚೆಂದ. ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕುಂದನ್, ಡೈಮಂಡ್, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಕಡ
ಎಲೆಗಳಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಣಿಕಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ಕಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುತ್ತಗಿನ ಕಡಗಳ ಬದಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಬ್ರೋಚ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಕಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ.
