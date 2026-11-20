ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲೂ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈವಿಲ್ ಐ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ಕಡಿಯಂ ಶೈಲಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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