ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ.
ಹಾವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 5 ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ರಿಂಗ್ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳುಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ರಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ನೇಕ್ ರಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಕ್ಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್ ಬೆರಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 5 ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬೆರಳಿನ ಸುತ್ತ ಹಾವು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಓಪನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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