ಮದುಮಗನ ಶೆರ್ವಾನಿಗೆ ಸಕತ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 5 ಆಭರಣಗಳು: ಧರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರನು ಶೇರ್ವಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೂಚ್, ಕಲ್ಗಿ, ಕುಂದನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಂಗುರಗಳಂತಹ ಆಭರಣಗಳು ವರನಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಇದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವರನಿಗೂ ಆಭರಣ
ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಭರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ವರನಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ವಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಶೇರ್ವಾನಿಯನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಶೇರ್ವಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳು ವರರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವು. ನೀವು ಆಫ್-ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೆರ್ವಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು-ಪದರದ ಹಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನೋಟವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹು-ಪದರದ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೂಚ್ ಸೇರಿಸಿ
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ವಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ರೂಚ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರನಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಂದನ್ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ರೂಚ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬ್ರೂಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಫಾ ಕಲ್ಗಿ
ನೀವು ಪೇಟ ಅಥವಾ ಸಫಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಲ್ಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್, ಮುತ್ತು ಅಥವಾ ಜಿರ್ಕಾನ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಗಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು, ಇದು ವರನಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಗಿಯನ್ನು ಪೇಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ನೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿ.
ಕುಂದನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ವರರು ಶೇರ್ವಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂದನ್ ಅಥವಾ ಪೋಲ್ಕಿ ನೆಕ್ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಂದನ್ ನೆಕ್ಪೀಸ್ಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಷಯದ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಇದು ರಾಯಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಧುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಂದನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿ
ದೊಡ್ಡ ಕುಂದನ್, ಪೋಲ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈ ಉಂಗುರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃತಕ ಉಂಗುರಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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