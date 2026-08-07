ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಇವು ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಕುಂದನ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಡ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬುಟ್ಟಾ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಚಾಂದ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡೆಲ್. ನವಿಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳಿವು. ಇವು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
Gold Tops: ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್: ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸೋಲ್ತೀರಾ!
ಬೆರಳಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರಗಳು; ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
Layered Chains: ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ಟ್ರಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು 6 ಚಿನ್ನದ ಮಿನಿ ಜುಮುಕಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್