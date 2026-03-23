ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಯಶ್-ರಾಧಿಕಾ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾ? ಹೀಗಿದೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ
Yash Radhika Pandit Home: 6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಶ್-ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಸರಳತೆ' ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮನೆಯ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಸರಳತೆ
'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಅವರು 'KGF' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಂದರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್. ಈ ದಂಪತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ.
ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಈ ಅದ್ಭುತ ನಿವಾಸವು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗಾಲ್ಫ್ಶೈರ್' (Prestige Golfshire) ನಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಈ ಮನೆ, ಯಶ್-ರಾಧಿಕಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಯ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಎಲಿಗನ್ಸ್' ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ: ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸ , ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ 'ಓಪನ್ ಲೇಔಟ್' ಈ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು: ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ: ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲೇಔಟ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
ಯಶ್, ರಾಧಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ದಂಪತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಶ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 53 ರಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇವರ ಬಳಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ
ಯಶ್-ರಾಧಿಕಾ 'ಯಶೋಮಾರ್ಗ' ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ
ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' (Toxic) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಲು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಂತೆ "ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಟಿ"ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮನೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
