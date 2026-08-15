ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿತೇ? ಏನಿದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯ?
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಹೇಶ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಹೌದು. ಅದೇ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಟನೆಯಂತೆ ಕಾಣದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುವ ಈ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಗೆ ತೆಲುಗು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದರಿಂದ, ತನಗೆ ತಮಿಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತೆಲುಗು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ತೆಲುಗು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈದು ಸುದ್ದಿ ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಓದಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ
ತೆಲುಗು ಓದಲು ಬರದಿದ್ದರೂ, ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸುವ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ (Grasp) ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಓದಲು ಬರದಿದ್ದರೂ, ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾದ 'ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.