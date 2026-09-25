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- 'ಹಾಯ್' ಎಂದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಈ ಕಥೆ ಅಂತಿಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ!
'ಹಾಯ್' ಎಂದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಈ ಕಥೆ ಅಂತಿಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ!
ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವ ಹುಡುಗನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತಿರುವುಗಳು ಎಂಥದ್ದು? ಇದೇ ವೇಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆ! ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಗೋಳೇನು? ನೋಡಿ..
It is the story of who rejects parents choice of partners and left the home couple-ಇದು ಹೆತ್ತವರು ನೋಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯುವ ನಟ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಹಾಯ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ‘ಹಾಯ್’ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ZEE5ನಲ್ಲಿ ‘ಹಾಯ್’
‘ಹಾಯ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ZEE5 ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ZEE5 ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕವಿನ್-ನಯನತಾರಾ ಜೋಡಿ
‘ಹಾಯ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು. ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ವಿಷ್ಣು ಎಡವನ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವ ಮಾಯಿಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತಿರುವುಗಳು ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದ ದಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ‘ಹಾಯ್’
ಕವಿನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆಗೆ ‘ಹಾಯ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭು, ದಿವಂಗತ ಕೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ್, ಸತ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಕದಿರ್, ಕುರೇಶಿ, ಫೆಪ್ಸಿ ವಿಜಯನ್, ಕವಿಯ ಅರಿವುಮಣಿ, ರೆಂಜಿ ಪಣಿಕರ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಚಿ ಕೆಮಿ ಕೂಡ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಎಡವನ್ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
‘ಹಾಯ್’ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣು ಎಡವನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೀತರಚನೆಕಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಪೋಲಕಟ್ಟುಮ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ’ ಹಾಗೂ ‘ಲಿಯೋ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಬದಾಸ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ರೌಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಹಾಯ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ZEE5ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕವಿನ್-ನಯನತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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