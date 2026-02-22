ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ
ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ 'ವಿರೋಶ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿರೋಶ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ಸುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ 'ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಈ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿರೋಶ್ ಹೆಸರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಗುರುತಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಈ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು,
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು,
ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ,
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ.
ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು 'ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ,
ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು
ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ
'ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿರೋಶ್'.
ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ
ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೈರಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿವಾಹ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಚಿತ್ರದ ಈ ನಟರು ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ನಾನು 26.02.26 ರಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
