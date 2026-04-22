ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ನೋ' ಎಂದ ಟಾಪ್ 5 ನಟಿಯರಿವರು! ಕಾರಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವುದೇ ನಟಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಲ ನಟಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ನಟಿಯರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಟಿಸಿದ 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎನಿಸಿದೆ. 'ಕೊಂಡವೀಟಿ ದೊಂಗ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸಮನಾದ ಪಾತ್ರ ತನಗೂ ಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರಂತೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರ ವಿಜಯಶಾಂತಿಯವರ ಪಾಲಾಯಿತು.
ಆಮನಿ
ಆಮನಿ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. 'ಸ್ಟಾಲಿನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಮನಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, 'ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೇ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಇಂದ್ರಜಾ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಾ ಜೋಡಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಾ, ತಮಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
'ಭೋಳಾ ಶಂಕರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಪರಿಣೀತಿ ಚೋಪ್ರಾ
ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಆಚಾರ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಝಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪಾರಾದರು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
