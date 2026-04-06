ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ, ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಂತೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಅದು 2007-08ರ ಸಮಯ. ಆಗ 'ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಯಮದೊಂಗ' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ತಾರಕ್ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಟ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಸೊಗ್ಗಾಡು' ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. 'ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಫಿದಾ ಆದರು. 'ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಅವರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1970ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಾಂಬಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ತಾವು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.