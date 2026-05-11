ಸ್ವೀಟಿ ಕೆರಿಯರ್ನ 5 ಅತೀ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಈ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದಿತ್ತು!
ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ 5 ಅತೀ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದವು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಅಸ್ತ್ರಂ
ಒಕ್ಕ ಮಗಾಡು
ಬಲಾದೂರ್
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
ನಾಗವಲ್ಲಿ
'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ವಾಸು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಾಗವಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಸೈಜ್ ಜೀರೋ
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಸೈಜ್ ಜೀರೋ' ಚಿತ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂತರ ಇಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾದವು ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಒಕ್ಕ ಮಗಾಡು' ಮತ್ತು 'ಸೈಜ್ ಜೀರೋ' ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾಡಲೇಬಾರದಿತ್ತು.
