ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 1 ಶ್ರೀಮಂತೆ ಯಾರು? ಸಮಂತಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂಬುದು ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಟಿಯರು, ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ." ಆಮೀರ್ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಇಂದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಲವು ನಟಿಯರು 'ಬ್ಯಾಂಕಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 2026ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ: ದಕ್ಷಿಣದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್'
2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ನಟಿ, ಇಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೂ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಇವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನೂ (Private Jet) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಜೇಜಮ್ಮ'
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಬೆಡಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 135 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ' ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಈಗ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಕಥನಾರ್ - ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸೆರರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಾಪ್ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿದಿಲ್ಲ.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ
ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಟಿಟಿ (OTT) ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 110 ರಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಮತ್ತು 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ (110-120 ಕೋಟಿ ರೂ.) ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಕೂಡ ಸಮಂತಾಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆ 'ವ್ಯಾನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸುಂದರಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 85 ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ನಟಿಯರು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂಬರುವ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.