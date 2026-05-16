ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಳಪತಿ.. ಸಿಎಂ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್!
Tamil Nadu CM Vijay lifestyle: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಟ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
15 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಾರೆ
ಮೇ 10 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ 15 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನೈನ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಊಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಂತೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ
ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್
ನಟನಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
