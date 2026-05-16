Salman Khan: 'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲ'.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಏನಂತೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್: "ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲ!"
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸುದ್ದಿಯೇ. ಅವರ ನಡಿಗೆ, ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ (Script) ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದದ ನಟ!
ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, "ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಓದುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ 'ಭಾವನೆ' (Feel) ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಆ ಕಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ!
ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ಗಳ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಧರಿಸುವ ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ (Watches) ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ವಾಚ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಯಿಜಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನನ್ನದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಕೇಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಧಮಾಕಾ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಸದ್ಯ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕರ್ನಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ, 2027ರ ಈದ್ (Eid 2027) ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'SVC63' ಎಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮಹಾಲ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದದಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ 'ಬಿಂದಾಸ್' ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರಬಹುದು!
